Глава минобороны Польши заявил о сопровождении российского Ил-20

Польские истребители якобы сопроводили российский самолет Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
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