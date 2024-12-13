Москалькова обратилась к Киеву с просьбой организовать гумкоридор для курян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова написала обращение украинской стороне с просьбой организовать гуманитарный коридор для того, чтобы мирные жители Курской области смогли выйти с оккупированных ВСУ территорий приграничья в безопасное место.
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