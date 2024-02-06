Перед судом предстанут бывшие командиры подразделений ДПС Республики Северная Осетия-Алания, обвиняемые в получении взяток

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел в отношении бывших командиров подразделений ДПС ГИБДД МВД по РСО-Алания Михаила Боциева и Заурбека Кцоева, а также инспекторов Заура Цаболова и Тамерлана Албегова.
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