Перед судом предстанут бывшие командиры подразделений ДПС Республики Северная Осетия-Алания, обвиняемые в получении взяток

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел в отношении бывших командиров подразделений ДПС ГИБДД МВД по РСО-Алания Михаила Боциева и Заурбека Кцоева, а также инспекторов Заура Цаболова и Тамерлана Албегова.