Слух: FromSoftware разрабатывает PS5-эксклюзив, в создании которого участвует Хидет...

Слух: FromSoftware разрабатывает PS5-эксклюзив, в создании которого участвует Хидетака МиядзакиВ сети появился слух о том, что японская компания FromSoftware, известная по серии Souls, разрабатывается эксклюзивную игру для PlayStation 5, о которой пока почти ничего неизвестно.
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