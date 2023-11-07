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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: FromSoftware разрабатывает PS5-эксклюзив, в создании которого участвует Хидет...

Слух: FromSoftware разрабатывает PS5-эксклюзив, в создании которого участвует Хидет...

Слух: FromSoftware разрабатывает PS5-эксклюзив, в создании которого участвует Хидетака МиядзакиВ сети появился слух о том, что японская компания FromSoftware, известная по серии Souls, разрабатывается эксклюзивную игру для PlayStation 5, о которой пока почти ничего неизвестно.

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