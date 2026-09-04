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Отдание Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные 5 сентября

Отдание Успения Пресвятой Богородицы отмечают православные 5 сентября

5 сентября православные христиане отмечают отдание праздника Успения. Узнайте, почему этот день называют «Богородичными девятинами», как он связан с традициями поминовения и что важно сделать в этот день.

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