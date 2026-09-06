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Батраков о первой победе «Локомотива» в сезоне: «Рад!»

Полузащитник « Галатасарая » Алексея Батраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в сезоне. Сегодня железнодорожники обыграли «Балтику» в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:0) благодаря голу Андрея Мостового в его дебютной игре за клуб.

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