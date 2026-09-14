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Царьград

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Телеграм-канал раскрыл детали защиты БРЭМ-84 ВСУ от дронов

Телеграм-канал раскрыл детали защиты БРЭМ-84 ВСУ от дронов

БРЭМ-84 «Атлет» ВСУ, единственная в Киеве, защищена от дронов «кустами». Машина, построенная на шасси танка Т-80УД в 1997 году, проходит испытания с 2007 года.

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