Соркин: конечно, рекорд Гретцки важнее, чем рекорд Дзюбы

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Никита Соркин заявил, что рекорд канадца Уэйна Гретцки, который может побить нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, важнее, чем рекорд форварда "Акрона" Артема Дзюбы.
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