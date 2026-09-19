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ООН обвинила США в военных преступлениях из-за ударов по Ирану

Неза­ви­си­мая меж­ду­на­род­ная мис­сия по уста­нов­ле­нию фак­тов в Иране, создан­ная Сове­том ООН по пра­вам чело­ве­ка, при­шла к выво­ду, что у неё есть разум­ные осно­ва­ния пола­гать: Соеди­нён­ные Шта­ты совер­ши­ли воен­ные пре­ступ­ле­ния в ходе двух уда­ров по граж­дан­ским объ­ек­там на тер­ри­то­рии Ира­на.

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