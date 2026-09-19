ООН обвинила США в военных преступлениях из-за ударов по Ирану

Независимая международная миссия по установлению фактов в Иране, созданная Советом ООН по правам человека, пришла к выводу, что у неё есть разумные основания полагать: Соединённые Штаты совершили военные преступления в ходе двух ударов по гражданским объектам на территории Ирана.
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