Если вы не знаете, что это такое, то это микрорайон Текстильщик сейчас. Свет покинул утром. Если в прошлый раз пришлось спасать и срочно варить килограмм пельменей, растаявших в морозилке, то теперь задача посложнее - пара кг мяса.
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