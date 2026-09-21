Если вы не знаете, что это такое, то это микрорайон Текстильщик сейчас. Свет покинул утром. Если в прошлый раз пришлось спасать и срочно варить килограмм пельменей, растаявших в морозилке, то теперь задача посложнее - пара кг мяса.