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Донецкая группа новостей

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Если вы не знаете, что это такое, то это микрорайон Текстильщик сейчас.

Если вы не знаете, что это такое, то это микрорайон Текстильщик сейчас.

Если вы не знаете, что это такое, то это микрорайон Текстильщик сейчас. Свет покинул утром. Если в прошлый раз пришлось спасать и срочно варить килограмм пельменей, растаявших в морозилке, то теперь задача посложнее - пара кг мяса.

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