«Роковая черта». Аналитик назвал отметку, после которой рубль вновь начнет падение

Пока курс рубля к доллару не пробил отметку в 90,3, он сможет отыгрывать потери, однако если нацвалюта сдаст позиции, то это станет новым периодом ее ослабления, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».
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