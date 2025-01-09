«Русские вас съедят на завтрак. Готовьтесь»: офицер ВСУ обратился к европейцам

Европейские страны не готовы к ведению боевых действий с Россией. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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