10 лучших загадочных картинок

Мы сломали себе над ними не одну голову! фото: Legion MediaПомогут скоротать время в любой жизненной ситуации — от начала рабочего дня до самолета, отвлекут от всех жутких мыслей (даже в очереди к стоматологу!) и займут голову на недельку (с отдачей).