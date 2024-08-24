Ученые узнали, как митохондрии используют лизосомы для переработки поврежденных внутренних мембран

В клетках эукариот существует десяток узкоспециализированных структур — органелл. Кто-то несет генную информацию, кто-то производит энергию из питательных веществ, кто-то очищает цитоплазму, кто-то производит органеллы.
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