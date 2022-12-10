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Экс-глава Минфина Польши: «Ножом в спину» Польши вместо допфинансирования

Евросоюз «вонзил нож в спину» Польше, заморозив дополнительное финансирование. Об этом заявил в интервью британскому таблоиду The Daily Express экс-министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский.

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