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460 тонн заражённых цитрусовых отправили в Краснодарский край из Турции, Египта и Израиля

460 тонн заражённых цитрусовых отправили в Краснодарский край из Турции, Египта и Израиля

460 тонн заражённых цитрусовых отправили в Краснодарский край из Турции, Египта и ИзраиляС 13 по 19 января этого года в морском порту «Новороссийск» в 20 партиях цитрусовых, поступивших из Турции (132,5 тонн), Египта (305,1 тонн) и Израиля (20,6 тонн) при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля специалисты выявили карантинный объект – средиземноморскую плодовую муху.

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