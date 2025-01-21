460 тонн заражённых цитрусовых отправили в Краснодарский край из Турции, Египта и Израиля

460 тонн заражённых цитрусовых отправили в Краснодарский край из Турции, Египта и ИзраиляС 13 по 19 января этого года в морском порту «Новороссийск» в 20 партиях цитрусовых, поступивших из Турции (132,5 тонн), Египта (305,1 тонн) и Израиля (20,6 тонн) при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля специалисты выявили карантинный объект – средиземноморскую плодовую муху.