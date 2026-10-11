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В Ормузском проливе атаковали танкер с 11 индийскими моряками

В Ормузском проливе атаковали танкер с 11 индийскими моряками

REUTERS Танкер "M/T Valthera" под флагом Маршалловых островов подвергся атаке в Ормузском проливе. Об этом 12 октября сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал.

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