Жители Одессы вступились за водителя, которого хотели насильно мобилизовать

В Одессе пассажиры автобуса заступились за водителя, которого сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) насильно пытались забрать в военкомат в рамках мобилизации.
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