Заместитель главы Минэнерго РФ: Цены на газ в России останутся самыми низкими в мире Цены на газ для населения России останутся самыми низкими в мире.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Заместитель главы Минэнерго РФ: Цены на газ в России останутся самыми низкими в мире Цены на газ для населения России останутся самыми низкими в мире.
Свежие комментарии