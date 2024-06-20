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  • Анастасия Гончарова
    наверное это был дебил рева...На Украине мужчин...
  • Eduard
    А преступную свою власть не судят,кого бы те не убивали!Во Франции судят ...
  • Eduard
    Это же правда!Во Франции судят ...

Штурмовик Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Штурмовик Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Боец из штурмового отряда Забайкалья c позывным Мияги на протяжении нескольких дней в одиночку отвлекал украинских боевиков у города Угледар, обеспечивая тем самым выполнение важной боевой задачи своими сослуживцами.

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