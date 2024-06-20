Штурмовик Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Боец из штурмового отряда Забайкалья c позывным Мияги на протяжении нескольких дней в одиночку отвлекал украинских боевиков у города Угледар, обеспечивая тем самым выполнение важной боевой задачи своими сослуживцами.
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