DeLorean может представить летающий электромобиль раньше Tesla / © DeLorean Как давно заметили поклонники Tesla, генеральный директор компании Илон Маск явно неравнодушен к машине времени DeLorean из классической трилогии «Назад в будущее», вышедшей в 1980-х годах.
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