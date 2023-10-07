В 2026 году Huawei сможет получить до 72 млн 7-нм чипов для своих нужд Пока власти СШ...

В 2026 году Huawei сможет получить до 72 млн 7-нм чипов для своих нуждПока власти США в лице министра торговли Джины Раймондо (Gina Raimondo) склоняются к мысли, что у Китая нет возможности в массовых количествах изготавливать чипы по 7-нм технологии.