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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В 2026 году Huawei сможет получить до 72 млн 7-нм чипов для своих нужд Пока власти СШ...

В 2026 году Huawei сможет получить до 72 млн 7-нм чипов для своих нужд Пока власти СШ...

В 2026 году Huawei сможет получить до 72 млн 7-нм чипов для своих нуждПока власти США в лице министра торговли Джины Раймондо (Gina Raimondo) склоняются к мысли, что у Китая нет возможности в массовых количествах изготавливать чипы по 7-нм технологии.

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