На «Лыжне России» пройдет забег к 80-летию Победы в ВОВ

Казанцев приглашают на всероссийскую гонку «Лыжня России», которая пройдет 8 февраля. Площадки для стартов организуют в Горкинско-Ометьевском лесу, на стадионе «Локомотив» и в Березовой роще жилого массива Дербышки, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета физической культуры и спорта горисполкома Линар Гарипов.