Экономист Кущ сравнил Украину с отходящим от наркоза пациентом

Киевский экономист Алексей Кущ, комментируя в соцсетях информацию о платежном балансе Украины за 11 месяцев прошлого года, выразил мнение, что финансовая помощь от западных доноров стала анестезией для страны, из-за чего она столкнется с разрушительными процессами без «внешних подпорок».