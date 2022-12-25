Смесь пластика и волокна позволяет получать термостойкие, прочные, долговечные и легкие изделия, способные переносить ультрафиолет, радиацию и химическое воздействие

﻿﻿Смесь пластика и волокна позволяет получать термостойкие, прочные, долговечные и легкие изделия, устойчивые к ультрафиолетовому, радиационному и химическому воздействию Ученые и студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно со специалистами по полимерным материалам Института высокомолекулярных соединений РАН запатентовали устройство, создающее необычный пластик.