Тема возраста публичных людей всегда вызывала особый интерес, но когда речь заходит о таких фигурах, как Алла Пугачёва, любые несостыковки в датах и воспоминаниях приобретают масштаб настоящего детектива.
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