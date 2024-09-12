Британия поддерживает Украину: передача ракет Martlet и танков Leopard от европейских союзников Ирэн ОрлонскаяПравительство Великобритании объявило о новом пакете военной помощи Украине, который включает в себя поставку более 650 ракет Marlet.
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