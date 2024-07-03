В Сочи обновят берегозащитные сооружения – набережной и пляжей станет больше

В Сочи будут обновлены берегозащитные сооружения – чтоб поре не размывало набережные. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в данный момент проводятся необходимые научные исследования, которые затем позволят обеспечить максимальную защиту берега от размытия.