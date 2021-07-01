В Москве среди вакцинировавшихся от COVID-19 горожан разыграли еще 5 автомобилей

Всего в рамках акции «Вакцина рулит» разыграют двадцать новых автомобилей стоимостью около одного миллиона рублей каждый В эфире телеканала «Москва 24» были разыграны пять автомобилей среди москвичей, сделавших первую дозу прививки с 21 по 27 июня.