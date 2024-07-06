СУББОТА 6 ИЮЛЯ Карта дня - Король Кубков Сегодня обдумываем неправильные модели поведения.☝️ Можно назвать это " работой над ошибками".
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СУББОТА 6 ИЮЛЯ Карта дня - Король Кубков Сегодня обдумываем неправильные модели поведения.☝️ Можно назвать это " работой над ошибками".