Полпред Якушев назвал главные задачи «Иннопрома«-2024

Россия идет по пути создания технологического суверенитета. Сделать это можно, объединив внутри страны наработки, и выстроив межрегиональное сотрудничество с дружественными странами, заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
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