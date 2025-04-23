Диктант Победы 2025: 90+ стран отметят 80-летие встречи на Эльбе

В 2025 году "Диктант Победы" охватит более 90 стран, совпав с 80-летием встречи на Эльбе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что это событие символизирует международное единство в борьбе с нацизмом.