В 2025 году "Диктант Победы" охватит более 90 стран, совпав с 80-летием встречи на Эльбе. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркнул, что это событие символизирует международное единство в борьбе с нацизмом.
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