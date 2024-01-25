В областном центре «Студенческий десант» и член Общественного совета посетили отдел организации дознания УМВД региона

В рамках всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» студенты ивановского юридического колледжа и член Общественного совета при УМВД региона Галина Николаевна Родионова посетили отдел организации дознания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии