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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Игра «Зенита» без Вендела и Клаудиньо поменяется. Но нет мыслей: «Спасайте, нельзя отпускать!» Найдут других»

Ранее говорилось о том, что петербургский клуб может продать Вендела на фоне вероятного перехода полузащитника Ивана Илича.

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