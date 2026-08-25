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Городня отметила 714-летие: праздник с глубокими историческими корнями

Городня отметила 714-летие: праздник с глубокими историческими корнями

«С любовью к родному краю»: село Городня отметило 714-летие. В минувшие выходные жители села Городня Конаковского муниципального округа собрались вместе, чтобы отметить важную дату — 714-летие со дня основания своего родного края.

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