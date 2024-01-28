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Украинский ТГ-канал: Из-за больших потерь ВСУ основная часть мобилизованных попадёт в штурмовые подразделения

Украинский ТГ-канал: Из-за больших потерь ВСУ основная часть мобилизованных попадёт в штурмовые подразделения

Штурмовые подразделения ВСУ испытывают большой дефицит личного состава в связи с огромными потерями, поэтому большинство мобилизованных пойдут в штурмовики.

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