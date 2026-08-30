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Царьград

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Лионель Месси забил 4 мяча в матче "Интер Майами" с "Монреалем"

Лионель Месси забил 4 мяча в матче "Интер Майами" с "Монреалем"

Лионель Месси, выступая за "Интер Майами", забил четыре гола в поединке против "Монреаля", завершившемся со счетом 7:1.

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