Что значит дело против главы узбекской диаспоры в контексте борьбы с этническим экстремизмом в РФ

В последнее время в информационных лентах всё чаще мелькают новости, так или иначе связанные с межнациональными трениями в нашей стране, как промеж коренными народами, так и между россиянами и приезжими из постсоветских республик.
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