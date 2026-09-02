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В Британии стажерка получила £16,5 тыс. за дискриминацию из-за русского акцента

В Британии стажерка получила £16,5 тыс. за дискриминацию из-за русского акцента

В Великобритании стажерка получила по решению суда £16,5 тыс. ($22,3 тыс.) в качестве компенсации ущерба, нанесенного дискриминацией из-за русского акцента.

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