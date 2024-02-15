Но есть и хорошие приговоры!

Автора 282-й статьи Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам строгого режима за взятку. Бывший сенатор и президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства (!!!) Борис Шпигель был отправлен в колонию за дачу особо крупной взятки.
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