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Мировое обозрение

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Премьер Малайзии сообщил Путину о желании султана Ибрагима приехать в Россию

Премьер Малайзии сообщил Путину о желании султана Ибрагима приехать в Россию

На полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим передал Владимиру Путину неожиданное, но вполне конкретное пожелание: султан Ибрагим, верховный правитель страны, хочет снова приехать в Россию.

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