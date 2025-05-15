"Индустрия работала так всегда". Скарлетт Йоханссон впервые высказалась о скандале с Блейк Лайвли и рассказала об объективации в кино

Скарлетт Йоханссон украсила обложку нового номера журнала Vanity Fair. 40-летняя актриса рассказала в интервью, что много лет ей предлагали только "роли сексуальных объектов", а также впервые прокомментировала скандал между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли (женой бывшего супруга Скарлетт Райана Рейнольдса).