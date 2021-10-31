Самец и самка Богомола. Или - "Приходите, обхохочетесь"...

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСамец и самка Богомола. Или - "Приходите, обхохочетесь"... автор - Красная Книга Человечества. фото radiorus.ru (объяснение на заднике, видимо, для тех, кто не элита.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСРСергей РузмановПусть псевдорежисесер Бога молит, чтобы не жариться ему в аду на сковородкеAlexandr RanevБогомолов парень не плохой...только ссыться и глухой!Наталья Ошека КудряБлагодарю за статью. Солидарна с вами.Неизвестно НеизвестноЧета имбицилов с деньгами и этим все сказано... И еще, уверен, что хотел бы видеть эту парочку в гробу, а не на телевидении, театре, кино, возле и в церкви... Все, к чему они прикасаются превращается в дерьмо лжи!!!Комментировать
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