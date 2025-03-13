Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил американской газете The Washington Post, что Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.
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