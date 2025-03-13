Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Ингерман Ланская
    дааа камуноиды оставили Русским поганое наследство... кровавое наследство...Украинский диплом...
  • eagle
    Это провокационный вброс. Журналюга ошибся в двух словах и показал свою свинячью морду. Потому что, эти территории не...Украинский диплом...
  • Boris Voronin
    Тиха украинская ночь и сало надо перепрятать... России ваше сало на х... не нужно, а вот ЗЕМЛИ, исконно Русские, ОТДА...Украинский диплом...

Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

Песков: Россия работает с продуманными вариантами урегулирования на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил американской газете The Washington Post, что Россия работает с продуманными вариантами того, как проводить процесс мирного урегулирования украинского конфликта.

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