Азиатские биржи завершили торги разнонаправленно

Азиатские биржи завершили торги с разнонаправленной динамикой: японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%.
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