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Русская весна

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Украине грозит коллапс логистики: Россия поразила уже 500 локомотивов с начала СВО — Politico

Украине грозит коллапс логистики: Россия поразила уже 500 локомотивов с начала СВО — Politico

Украине грозит коллапс логистики, пишет Politico. С начала войны повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, причём свыше 60% этих потерь пришлось на последние 8 месяцев.

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