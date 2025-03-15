Западные страны наняли Украину, чтобы попытаться устранить Россию как своего соперника. Об этом в интервью ТАСС сообщил постпред Крыма при президенте РФ, зампред президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов.