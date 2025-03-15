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Мурадов: Западу удалось нанять Украину для попытки устранения РФ как соперника

Мурадов: Западу удалось нанять Украину для попытки устранения РФ как соперника

Западные страны наняли Украину, чтобы попытаться устранить Россию как своего соперника. Об этом в интервью ТАСС сообщил постпред Крыма при президенте РФ, зампред президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов.

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