Западные страны наняли Украину, чтобы попытаться устранить Россию как своего соперника. Об этом в интервью ТАСС сообщил постпред Крыма при президенте РФ, зампред президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Георгий Мурадов.
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