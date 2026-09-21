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Царьград

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Беглов назвал явку на выборах в Петербурге признаком единства горожан

Беглов назвал явку на выборах в Петербурге признаком единства горожан

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил прошедшие в городе трехдневные выборы в Госдуму, Заксобрание и муниципальные советы, заявив, что явка, достигшая 50,74% на выборах в Госдуму и 51,46% в Закс, продемонстрировала единство и патриотизм петербуржцев.

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