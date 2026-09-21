Беглов назвал явку на выборах в Петербурге признаком единства горожан

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил прошедшие в городе трехдневные выборы в Госдуму, Заксобрание и муниципальные советы, заявив, что явка, достигшая 50,74% на выборах в Госдуму и 51,46% в Закс, продемонстрировала единство и патриотизм петербуржцев.