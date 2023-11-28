Ламело Болл выбыл на длительный срок с серьезным растяжением связок

Звездный разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл получил серьезное растяжение связок правого голеностопного сустава и, скорее всего, пропустит продолжительный период времени, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
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