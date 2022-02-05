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Матч «Сиксерс» – «Мэверикс» прервали на 43 минуты из-за проблем с кольцом, Бобан пытался все исправить

Матч «Сиксерс» – «Мэверикс» прервали на 43 минуты из-за проблем с кольцом, Бобан пытался все исправить

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич в середине первой четверти выездного матча с «Филадельфией» обратил внимание судей на неровно выставленное кольцо.

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